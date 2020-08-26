Адвокаты россиянина Никулина попросили оправдать своего подзащитного

Чехия экстрадировала в 2018 году Никулина в США, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на американские сайты. Фото: кадр из передачи НТВ

Адвокаты экстрадированного в США из Чехии россиянина Евгения Никулина направили в суд Северного округа Калифорнии ходатайство, в котором попросили оправдать своего подзащитного или провести по его делу новое судебное разбирательство.

В частности, сторона защиты указывает, что ни один из пунктов обвинения не подкреплен конкретными доказательствами, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как писал сайт kp.ru, 10 июля жюри присяжных заседателей в Сан-Франциско (штат Калифорния) признало россиянина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений. Судья объявил, что это решение «было единодушным», и назвал дату, когда подсудимому будет вынесен приговор – 29 сентября 2020 года.

Напомним, в 2016 году Евгений Никулин был арестован в Праге по запросу Вашингтона. Американская сторона обвиняет его в хакерских атаках с целью доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также фирм Dropbox и Formspring. В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии одобрил решение пражского горсуда о выдаче россиянина Соединенным Штатам, а в ночь на 30 марта 2018-го Никулина отправили в Калифорнию, не уведомив о высылке ни российское посольство, ни его адвоката.