В Калмыкии автобус столкнулся с КамАЗом, погибли три человека

В результате ДТП погибли три человека, пятеро пострадали
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь на среду, 26 августа, в Калмыкии столкнулись междугородний автобус, шедший по маршруту «Махачкала – Москва», и КамАЗ. В результате три человека погибли, еще пятеро пострадали.
Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, информация об аварии в Черноземельском районе Калмыкии на автодороге регионального значения на автодороге «Яшкуль – Комсомольский – Артезиан» поступила на пульт дежурного в 02:25. По предварительным данным спасателей, в автобусе в момент столкновения с КамАЗом находилось 45 пассажиров.
Пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Центральную районную больницу (ЦРБ), которая находится в поселке Комсомольский Черноземельского района.
Авария произошла после двух часов ночи. Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия
«В результате происшествия погибли три человека, пять человек госпитализированы», - говорится в сообщении регионального ГУК МЧС.
Из Махачкалы выехал резервный автобус, который доставит пассажиров в Москву. Причины столкновения пока неизвестны, их предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции и Следственного комитета Калмыкии.