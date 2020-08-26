Израильская авиация снова нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

В ночь на среду, 26 августа, израильская авиация снова нанесла удары по объектам по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), уточнив, что ночная атака стала ответом на очередной запуск с территории анклава воздушных шаров с прикрепленным к ним взрывчаткой.

«За последние несколько недель террористы в Газе запустили сотни шаров со взрывчаткой по территории Израиля. В ответ наши летательные аппараты только что поразили подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе палестинцы после шестимесячного перерыва снова стали запускать в сторону Израиля шары со взрывчаткой, в результате на территории еврейского государства было зафиксировано несколько десятков пожаров.