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Политика

Помпео: США вышли из «вредного» ДРСМД, чтобы создавать ракеты для сдерживания России

Об этом госсекретарь заявил участникам партийного съезда республиканцев, рассказывая о заслугах Трампа
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Запись выступления госсекретаря Майкла Помпео перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии

Запись выступления госсекретаря Майкла Помпео перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вышли из «вредного» российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь возможность создавать ракеты для «сдерживания» России.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в своем выступлении перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии, рассказывая о заслугах действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию», - цитирует речь Помпео ТАСС.

Обращение госсекретаря к республиканцам транслировалось в записи из Иерусалима: Помпео еще находится в турне по странам Ближнего Востока.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа прошлого года, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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