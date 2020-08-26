В МВД России рассказали, что паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов испорчены

Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов теперь недействительны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД России рассказали, что высланным из Белоруссии российским журналистам придется менять паспорта, так как их удостоверения личности испорчены и считаются недействительными.

Как пояснили в министерстве внутренних дел, белорусские коллеги поставили в паспортах сотрудников российских СМИ штампы о временном запрете на въезд в республику. А в соответствии с пунктом 6 постановления правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» в этот документ запрещается вносить какие-либо отметки, не предусмотренные указанным положением.

«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», - цитирует РИА Новости ответ ведомства на свой запрос.

В МВД добавили, что журналисты не понесут за это административную ответственность, так как они не виноваты в том, что их паспорта испорчены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько российских журналистов, в частности – сотрудников телеканала «Дождь» и МИА «Россия сегодня» были задержаны и высланы из Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа. В первые же дни правоохранители задержали десятки корреспондентов различных изданий, однако позже министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сообщил, что дал своим работникам установку «не трогать» журналистов, за исключением случаев, когда те становятся между нарушителями и полицейскими.

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