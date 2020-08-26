Последние новости на утро 26 августа 2020: В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

«КП» – о последних новостях на утро 26 августа 2020 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 26 августа 2020 года. Министерство иностранных дел России ответило на заявления Запада в адрес российских врачей из Омска, которые лечили блогера и оппозиционера Алексея Навального. МИД опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором говорится, что обвинения в некоем стремлении «скрыть истину» являются глубоко оскорбительными.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что происшествие с Навальным может быть провокацией со стороны западных стран, призванной обвинить Россию и лишить ее возможности препятствовать зарубежному вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

К слову, в министерстве внутренних дел РФ сообщили, что паспорта высланных из республики после президентских выборов 9 августа российских журналистов испорчены штампом о временном запрете на въезд в Беларусь, и теперь на территории нашей страны считаются недействительными.

В Совфеде обсуждается предложение построить на Дальнем Востоке новую трассу, которая должна пройти вдоль Охотского моря и соединить Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Предполагается, что протяженность новой дороги составит примерно 1,5 тысячи километров, а на строительство такой автотрассы, по предварительным оценкам специалистов, может понадобиться около 90 миллиардов рублей.

Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, какие СМС-сообщения нужно сразу удалять из памяти телефона и почему. По его словам, «важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание», также «не будет лишним и удалить СМС со ссылками для доступа в личный кабинет».

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты вышли из «вредного» российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь возможность создавать ракеты для «сдерживания» России.

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