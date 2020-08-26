Онищенко рассказал о главной опасности начала учебного года Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый заместитель председатель думовского комитета по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о главной опасности начала учебного года. В интервью изданию Ura.ru она отметил, что это не коронавирус – инфекция уже не представляется такой серьезной опасности и позволяет начала учебу осенью без значительного риска для здоровья детей даже в самых интенсивных очагах.

- Мы намного больше опасаемся сильного роста заболеваемости гриппа, в текущему году эксперты нашли три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры, - предупредил Геннадий Онищенко.

По его словам, начала учебного года в сентябре станет сильном импульсом для возвращения к нормальной и привычной жизни, однако не следует забывать про меры безопасности для защиты от инфекции.

Парламентарий призвал приучать детей к тому, чтобы они пользовались средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками, регулярно мыли руки и соблюдали социальную дистанцию.

Геннадий Онищенко добавил, что профильные ведомства должны будут провести вакцинацию примерно 70% населения: в первую очередь, это школьники, преподаватели, врачи и старшее поколение. Трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховых компаний или работы.

Как ранее писал сайт kp.ru, другой эксперт полагает, что в начале сентября может значительно ухудшиться ситуация с пандемией коронавируса, поскольку дети массового пойдут в школы, разнося заразу.