В России изменят температурные нормы в 2022 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Российские метеорологи пересмотрят и подкорректируют температурные нормы в разных регионах планеты в 2022 году. Об этом в среду, 26 августа рассказала научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Показатели пересматривают примерно раз в 30 лет, они изменяются вслед за изменениями климата. Нормы через два года пересмотрят в большую сторону.

- Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм, это будет делаться во всем мире. Появятся новые нормы на 30-тилетний период. Изменяться они достаточно сильно, - анонсировал Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

В настоящее время эксперты фиксируют заметное изменение температурных норм в сторону повышения в различных городах России. Так, в столице государства за минувшие 30 лет средняя температура воздуха в январе выросла на два градуса. Используемые в настоящее время нормы были утверждены еще в 1980-е годы. После пересмотра показателей эти нормы станут «адекватными», пообещал синоптик.

Ранее сайт kp.ru писал, что климатолог предупредил о регулярных погодных аномалиях в России. Погода в стране уже не будет стабильной, это связано со стационированием планетарной волны.