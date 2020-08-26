В России провели более 35 миллионов тестов на коронавирус

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 35 млн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские врачи с начала пандемии коронавирусной инфекции провели более 35 миллионов тестов для диагностики заболевания. Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

- На территории России проведено более 35,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, - говорится в сообщении ведомства.

За один день специалисты сделали 245 тысяч таких исследований.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся 211 244 жителя России.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав страны выдал разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. в Испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев. Вчера также была зарегистрирована вакцина в форме лиофилизата - раствора, который необходимо развести, а затем вводить внутримышечно.