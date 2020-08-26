Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

Главную роль играет Милли Бобби Браун Фото: Кадр видео

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер нового фильма «Энола Холмс» (Enola Holmes) – экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса.

Главную роль играет звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, а легендарного детектива – Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости», а также Геральта в сериале «Ведьмак». В роли Майкрофта Холмса, старшего брата Энолы и Шерлока, снялся Сэм Клафлин, а их мать играет британская актриса Хелена Бонэм Картер (российские зрители знают ее по работам в картинах «Планета обезьян», «Суини Тодд», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Мрачные тени»).

Режиссером фильма стал Гарри Брэдбир, который до этого снял сериалы «Убивая Еву» и «Дрянь». Сценарий написал Джек Торн («Гарри Поттер и Проклятое дитя», сериалы «Это Англия» и «Молокососы»).

Сюжет ленты рассказывает о том, как Энола Холмс, обнаружив пропажу матери, решает пойти по стопам брата-сыщика и найти маму раньше, чем он. В процессе поиска девушка помогает юному лорду, раскрыв заговор против него.

Премьера картины состоится 23 сентября.

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