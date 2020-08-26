Вылечились последние пациенты с коронавирусом в Пекине Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние два зараженных коронавирусной инфекцией пациента выписали из медицинских учреждений в Пекине, в столице Китая в настоящее время нет ни одного подтвержденного инфицированного. Об этом сообщил в среду, 25 августа, пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

С начала пандемии вируса в городе врачи зарегистрировали 935 заболевших коронавирусом, из них более трети заразились в июне на оптовом рыке "Синьфади". В городе уже ослабили меры безопасности: ношение средств индивидуальной защиты на улицах необязательно, маски нужно носить только в общественно транспорта, магазинах, кинотеатрах, государственных учреждениях и прочих общественных многолюдных местах.

По официальной статистике в материковой части Китая от болезни вылечились более 94 процентов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Количество инфицированных с декабря прошлого года превысило 84,9 тысячи, за минувшую неделю выявили только 108 случаев. Смертей из-за этой болезни в Китае не было с середины апреля. В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом, только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России с начала пандемии коронавируса провели более 35 миллионов тестов для диагностики заболевания, 245 тысяч исследований сделали за один день. С подозрением на заражение под наблюдением врачей находятся более 211 тысячи россиян.