Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Россиян защитят от звонков мошенников Фото: EAST NEWS

Россиян защитят от банковских мошенников. Специально для этого мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут антифрод-систему. Умная программа сможет распознавать звонки, поступающие якобы от банков и блокировать их.

Таким образом пользователи не будут вести диалог с мошенниками и попадаться на их уловки.

Специально для разработки системы внесены изменения в ФЗ «О связи» в части обработки сведений операторами и передачи их банкам.

Планируется, что после полноценного запуска антифрод-системы, россияне смогут сохранить огромные суммы. Например, в 209 году со счетов клиентов банков было украдено более 6,4 млрд рублей.

Представители крупных российских операторов связи подтвердили «Известиям», что готовы участвовать в проекте, при этом почти у каждого уже имеется своя умная система, которая должна блокировать звонки мошенников.

Тем временем, эксперт финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин рассказал, в чем наиболее стабильно хранить средства. Специалист выделил золото, пишет ФАН.