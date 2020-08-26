Взрыв газа обрушил жилое здание в Ереване

Жилое здание обрушилось из-за взрыва газа в Ереване. Утечка произошла в среду, 26 августа, в районе Канакер-Зейтун, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, пострадали два человека, судьба еще одного жильца дома неизвестна – его ищут спасатели.

- Взрыв газа обвалил 12 квартир многоэтажного строения. 19 жильцов дома смогли самостоятельно выбраться из-под обломков, спасатели вытащили еще двои раненых, один остается под завалами. Спасатели работают, - рассказал глава министерства Феликс Цолакян.

Позже министерство здравоохранения Армении сообщило о тяжелом состоянии одного из пострадавших в результате обрушения здания, он в настоящее время находится в медицинском учреждении. Мэрия Еревана уже заявила, что все пострадавшие из-за взрыва жильцы дома будут обеспечены временным жильем.