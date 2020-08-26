Эксперт посоветовал в чем хранить деньги, чтобы не потерять их Фото: Shutterstock

Эксперт финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин посоветовал, в чем хранить деньги, чтобы не потерять накопления.

Прежде всего, по мнению специалиста, нужно вкладывать средства золото. Этот металл с годами только дорожает.

- Поэтому если мы говорим о долгосрочных инвестициях, то это будет очень неплохой способ сбережения своих средств, - советует специалист.

Не менее надежным вариантом будет иностранная валюта. Но при этом важно выбирать ту, которая является стабильной и надежной.

- Доллар подвержен воздействию политических факторов, ценна нефть. Я бы посоветовал швейцарский франк, евро, фунт стерлинга, японская йена. Лучше всего хранить сразу в нескольких валютах. Такой диверсифицированный портфель позволит сохранять средства даже в том случае, если курс одной из валют поползет вниз, — пояснил Вершинин ФАН.

Третий вариант – это облигации государственного займа (как довольно надежный и стабильный инструмент) и недвижимость.

- Не считаю, что стоит отказываться от вкладов в недвижимость. Бюджетный сегмент жилья всегда будет востребован. Он отличается быстрой окупаемостью и высокой доходностью, в сравнении с банковскими депозитами, даже если сдавать в аренду цене ниже рыночной, - советует аналитик.

При этом он подчеркивает, что «сочетание цены и окупаемости в крупных областных центрах оптимальное, за исключением Москвы».

Тем временем, российская денежная единица за последние дни подешевела до уровня марта, когда начиналась пандемия и развалилась сделка ОПЕК+. Курс стремительно пошел вниз из-за сочетания сразу нескольких исключительно важных для стоимости валюты факторов — как экономических, так и политических, пишет газета "Известия".