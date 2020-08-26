Глава Тувы сообщил, что врачи диагностировали у него пневмонию

Глава Тувы заявил, что врачи диагностировали у него пневмонию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Тувы, который заявил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией, сообщил, что московские врачи предварительно диагностировали у него пневмонию. Он рассказал об этом в своем Инстаграм.

«Нахожусь в военном госпитале имени Вишневского. Здесь собраны самые лучшие специалисты <...>. Мне стало чуть полегче. Диагноз пока, с настороженностью, пневмония», - сказал Шолбан Кара-оол.

Напомним, что первый раз Шолбан Валерьевич заболел COVID-19 в конце мая. Он сообщил об этом в соцсетях. Глава Тувы отказался тогда лететь в Москву и лег в обычную местную больницу. Спустя две недели лечения его выписали. Он отмечал, что врачи справились с задачей на отлично и смогли поставит его на ноги.

Спустя три месяца Кара-оол опять находится в инфекционной больнице. Он отмечает, что головные в этот раз намного сильнее. Также он подчеркнул, что видимо не успел восстановиться после прошлой болезни и сразу ушел с головой в работу, из-за чего организм не сумел сформировать крепкий иммунитет против коронавируса.