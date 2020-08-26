СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Москве. Фото: соцсети

Следственный комитет начала проверку по факту мощного взрыва и последующего возгорания в жилом пятиэтажном доме на западе Москвы. Инцидент, который произошел на улице Кубинка, вероятно случился из-за утечки бытового газа. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

- По данным следователей, 26 августа, в среду, в жилом доме на Кубинке произошёл хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение пятиэтажного строения. Органами Главного следственного управления СК по Москве проводится доследственная проверка по данному факту, - сообщили представители правоохранительного ведомства.

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты, они устанавливаются все причины и обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что из-за взрыва и последующего пожара пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии. Спасатели эвакуировали 16 человек.