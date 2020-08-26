Росстат назвал возраст, когда россияне начинают болеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат проанализировал данные о здоровье россиян, в итоге специалисты ведомства назвали возраст, когда люди сталкиваются с серьезными нарушениями здоровья.

По итогам 2019 года этот возраст составил 60,3 года. При этом есть регионы, где население живет без ухудшения здоровья и более долгий срок, а где-то ситуация обратная.

Регионы-лидеры по состоянию здоровья:

Ингушетия -67,2 года,

Дагестан - 66,2,

Чечня - 66,1,

Татарстан - 65,4,

Москва - 65,1.

Регионы антилидеры по состоянию здоровья:

Чукотский автономный округ - 49,1 год,

Еврейская автономная область - 53,

Ненецкий автономный округ - 55,7,

Орловская область - 55,7,

Брянская область - 55,7.

Комментируя исследование, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва отметила в беседе с NEWS.ru, что на показатели длительности здоровой жизни в регионах влияет комплекс факторов, включающий качество оказание медицинской помощи, климатические условия, образ жизни населения и распространённость вредных привычек.