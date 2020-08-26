Росстат назвал возраст, когда россияне начинают болеть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Росстат проанализировал данные о здоровье россиян, в итоге специалисты ведомства назвали возраст, когда люди сталкиваются с серьезными нарушениями здоровья.
По итогам 2019 года этот возраст составил 60,3 года. При этом есть регионы, где население живет без ухудшения здоровья и более долгий срок, а где-то ситуация обратная.
Регионы-лидеры по состоянию здоровья:
Ингушетия -67,2 года,
Дагестан - 66,2,
Чечня - 66,1,
Татарстан - 65,4,
Москва - 65,1.
Регионы антилидеры по состоянию здоровья:
Чукотский автономный округ - 49,1 год,
Еврейская автономная область - 53,
Ненецкий автономный округ - 55,7,
Орловская область - 55,7,
Брянская область - 55,7.
Комментируя исследование, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва отметила в беседе с NEWS.ru, что на показатели длительности здоровой жизни в регионах влияет комплекс факторов, включающий качество оказание медицинской помощи, климатические условия, образ жизни населения и распространённость вредных привычек.