В Минобороны сообщили, что в российских войсках искоренили дедовщину

В российской армии искоренят дедовщину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020» заявил, что «дедовщина и казарменное хулиганство» полностью отсутствуют в Вооруженных силах России.

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», - говорится в сообщении пресс-центра форума.

Это повлияло на качество призыва. По мнению генерала, граждане России более охотно проходят срочную службу в рядах Вооруженных сил, сообщает РИА Новости.

Также было отмечено, что на это повлияла слаженная работа военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей. Об этом сказал начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко.

Профилактические работы по искоренению дедовщины проводились регулярно. Руководство частей вело строгий надзор «начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков».