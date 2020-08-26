Видео пожара в пятиэтажке на Кубинке появилось в сети

Пожар после взрыва в жилом доме в Москве. Фото: соцсети

Первые видео пожара в пятиэтажке на Кубинке опубликовали очевидцы в среду, 26 августа. Возгорание в жилом доме на западе российской столицы произошло, по предварительной информации, из-за взрыва бытового газа.

Напомним, что оглушительный хлопок раздался сегодня в Можайском районе в западной части Москвы, после чего над жилым многоэтажным домом №4 по улице Кубинка поднялся столб дыма, а из квартиры вырвались языки пламени.

По данным экстренных служб, из пожара смогли вытащить 16 человек. Четыре человека пострадали, при чем двое из них находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

Одна из очевидцев инцидента рассказала, что взрыв случился на ее глазах. Из окна квартиры на третьем этаже вылетела женщина, вероятнее всего, из-за мощной взрывной волны.

Возгоранию уже присвоили второй ранг сложности, а Следственный комитет по столице начал проверку по факту взрыва.