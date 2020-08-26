Двое пострадавших при взрыве на Кубинке находятся в тяжелом состоянии. Фото: соцсети

После взрыва в жилом пятиэтажном доме на западе Москвы на улице Кубинка за медицинской помощью обратились пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили экстренные службы российской столицы.

Напомним, что в результате взрыва (предположительно, бытового газа) в Москве в среду, 26 августа, загорелись квартиры трех этажей. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, однако пожарный уже сумели его потушить.

Количество пострадавших – пять человек, двое из них доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, еще троих осматривают врачи.

Спасатели смогли вытащить из горящего здания 16 человек. Кухонная утварь и бытовая техника кухни квартиры, где произошел взрыв, разбросало по всему двору жилого дома. Очевидцы опубликовали несколько видео с места событий сразу после ЧП.