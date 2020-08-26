В России выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусом

Российскими специалисты провели 35,1 миллион тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 российских регионах из 85. По данным специалистов, 26,8% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 115 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию на среду, 26 августа, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране возросло до 970 865 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Число выздоровевших за последние сутки составило 6 403 пациента. За весь период в России жертвами COVID-19 стали 16 683 пациента. Российские специалисты провели 35,1 миллионов тестов на коронавирус.

За все время пандемии в мире зарегистрировали уже более 23 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов превысило восемьсот тысяч.

Напомним, что в марте ВОЗ объявило о пандемии коронавируса в мире. Властями всех мировых государств было принято решение закрыть границы и ввести карантинный режим. По состоянию на 26 августа лидерами по количеству заразившихся считается США с показателем 5 777 710, за ними следует Бразилия - 3 669 995 заразившихся, тройку замыкает Индия - 3 224 547. Россия находится на четвертом месте с данными 970 865.