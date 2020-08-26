Встреча советников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча политических советников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября текущего года. Об этом заявил в среду, 26 августа, журналистам глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

- Сегодня обсуждаются даты встречи в начале сентября. Думаю, до 10 сентября такая встреча состоится, - сказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне встреча советников глав государств "нормандской четверки" – Германии, России, Украины и Франции, которая должна была состояться 28 августа, была перенесена из-за командировки французского представителя. Другой источник сообщал, что это произошло "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины". О новой дате встречи, добавили тогда в президентском офисе, будет сообщено дополнительно.