Правительство России сняло ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительство Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на въезд на территорию страны тренеров и спортсменов из-за рубежа. Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-служба кабинета министров России.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции они могли приезжать в государство исключительно на основании трудового договора.

- Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать на территорию России по рабочей или гуманитарной визе. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, - говорится в сообщении пресс-службы.

Решение упростит пересечение границы для участников международных спортивных соревнований, в том числе для тех, кто принимает участие в профессиональных спортивных лигах. Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.