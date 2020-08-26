ВЦИОМ: большинство россиян относятся к чипированию отрицательно

Впервые услышали о теории чипирования 16% людей, а хорошо осведомлены в ней 15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил данные, согласно которым большинство россиян, слышавших о теории чипирования, относятся к нему отрицательно.

Статистика гласит.

Мнение людей о чипировании:

77% россиян имеют негативное мнение, 54% - однозначно отрицательное, 11% опрошенных граждан России выразили к этой теме безразличие, а 8% оценивают такое предложение положительно, 4% затруднились ответить.

Впервые услышали о теории чипирования 16% людей, а хорошо осведомлены в ней - 15%.

О том, доступно ли чипирование в наше время:

Многие считают (51%), что чипировать человечество можно уже сейчас, и для этого есть все технические возможности. 16% опрошенных выразили мнение, что пока широкого применения это иметь не будет, и еще 16% полагают, что такая технология появится только в далеком будущем, а вот 14% опрошенных считают, что она появится в ближайшем будущем, а 13% затруднились ответить.

Польза и вред чипирования:

Те, кто указал положительные качества чипирования (9%) отметили, что отпадет надобность носить с собой документы, 6% заявили, что таким образом можно легко найти человека, а 4% - бесконтактную оплату. Из всех опрошенных 34% респондентов отметили, что преимуществ в чипировании нет, а 32% вовсе не ответили.

Нарушение человеческих прав:

Некоторые граждане России отметили, что при чипировании будут нарушены права и свободы человека (35%), некоторые считают, что это нанесет вред здоровью (16%).

Возможно ли чипирование без ведома человека:

Но при этом, 54% россиян считают, что чипирование не возможно и недопустимо без их ведома, а 42% придерживаются противоположного мнения, 5% затруднились ответить.

Напомним, что ранее в теории чипирования человечества появилась фигура Билла Гейтса, который якобы и придумал ее. На что сам основатель Microsoft дал комментарий:

«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, настолько это глупо и странно», – сказал он.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 августа 2020 года. 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет стали его респондентами. Опрос проводили методом телефонного интервью.