Причина пожара в пятиэтажке в Москве: мог взорваться газовый баллончик

Причиной пожара в пятиэтажке в Москве. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Причиной пожара в пятиэтажке в Москве на улице Кубинка мог стать взрыв газового баллончика. Об этом сообщил начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов, пишет ТАСС.

Огонь в результате взрыва охватил три этажа жилого пятиэтажного дома на западе Москвы в среду, 26 августа.

Как ранее сообщили в Мосгазе газовое оборудование не является причиной возгорания: очаг пожара находился в квартире №50, специалисты аварийно-спасательной бригады проверили состояние газового оборудования. Все газовые приборы оказались целы и герметичны, нарушений в их работе не обнаружили.

В результате сильного пожара пострадали несколько человек: пятеро обратились за медицинской помощью, двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии, еще трех в настоящее время осматривают врачи. Из горящего дома спасатели смогли вывести 16 человек.