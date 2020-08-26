Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram Фото: Анастасия ОСИПОВА

Журнал Forbes опубликовал рейтинг блогеров из России, которые больше всего заработали на рекламе в социальной сети Instagram с мая прошлого года по апрель текущего. Эксперты анализировали доходы публичных персон, имеющих более двух миллионов подписчиков.

Первое место в рейтинге заняла Ксения Собчак – телеведущая заработала на рекламе в Instagram за отчетный период 1,48 миллиона долларов. Вторую строчку занимает певица Полина Гагарина, доход которой оценили в 0,89 миллиона долларов. Третье место досталось блогеру Иде Галич с 0,85 миллиона долларов дохода за указанный год.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, журнал также подвел итоги этого года для богатейших российских бизнес-кланов. Кризис, коронавирус и весенний обвал цен на нефть потрепали бюджет богатых семей России, однако размер состояния наших предпринимателей все равно вырос на 1,5 миллиарда долларов— до 26,8 миллиарда.

Топ-10 российских блогеров по заработку в Instagram по версии Forbes:

1. Ксения Собчак - 1,48 миллиона долларов, 7,7 миллиона подписчиков;

2. Полина Гагарина - 0,89 миллиона долларов, 8,4 миллиона подписчиков;

3. Ида Галич - 0,85 миллиона долларов, 7,1 миллиона подписчиков;

4. Ксения Бородина - 0,77 миллиона долларов, 15,4 миллиона подписчиков;

5. Алина Левда - 0,76 миллиона долларов, 5,3 миллиона подписчиков;

6. Настя Ивлеева - 0,61 миллиона долларов, 17,7 миллиона подписчиков;

7. Валерия Чекалина - 0,61 миллиона долларов, 6,5 миллиона подписчиков;

8. Регина Тодоренко - 0,6 миллиона долларов, 8,6 миллиона подписчиков;

9. Елена Темникова - 0,6 миллиона долларов, 5,2 миллиона подписчиков;

10. Хабиб Нурмагомедов - 0,6 миллиона долларов, 21,2 миллиона подписчиков.