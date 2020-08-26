Песков прокомментировал обвинения в отравлении Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении блогера Алексея Навального. В среду, 26 августа, он заявил, что Россия тоже заинтересована в то, чтобы понять и определить, что случилось с больным, но пока не может этого сделать.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия терпеливо относится к поспешным формулировкам и обвинениям, однако категорически с ними не согласна.

- Это - российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы. Надо найти отравляющее вещество. Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются, что с высокой долей вероятности это отравление и так далее, мы терпеливо к этому относимся, но категорически не согласны на данной стадии, - сказал Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Напомним, что берлинские медики клиники Charite, где проходит лечение Алексей Навальный, заявили о его отравлении ингибиторами холинэстеразы. Омские врачи сказали, что тщательно проверяли данную версию о диагнозе пациента в первый же день его госпитализации, но не нашли ей подтверждения.

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