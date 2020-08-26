Тихановская назвала «чушью» возможное закрытие границ с Россией

Тихановская заявила о том, что Белоруссия не собирается закрывать границы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала слухи о возможном закрытии границ между Белоруссией и Россией.

«Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является чепухой, поэтому Совет сказал то, что он сказал, чтобы опровергнуть эти голоса», - сказала Тихановская в своем интервью изданию Onet.

Также она ответила на вопрос о том, станет ли Россия вмешиваться во внутренний конфликт Белоруссии.

«Мы просим все страны уважать суверенитет Беларуси. И я уверена, что руководители всех стран прислушаются к нашим просьбам», - сказала Тихановская.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии после выборов президента начались массовые столкновения между гражданскими и силовиками. Были задержаны и отправлены в СИЗО тысячи мирных жителей. Набравший наибольшее количество голосов президент Александр Лукашенко заявил, что перевыборов не будет, а то что творится в стране, возможно, имеет «западные корни».