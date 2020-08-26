Суд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Московский городской суд признал бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом 26 августа, в среду, пишет ТАСС.

- Апелляционную жалобу защиты на решение Лефортовского суда Москвы оставить без удовлетворения, - решил судья. Сам Дмитрий Захарченко принимал участие в судебном заседании по видеосвязи.

Напомним, что весной этого года московский Лефортовский районный суд отклонил иск защиты Захарченко к администрации УФСИН по поводу признания его склонным к побегу и нападению на полицейских. Это случилось, когда бывший правоохранитель сидел в следственном изоляторе. В ходе заседания суд отклонил просьбу Захарченко и его адвоката, которые просил вызвать в суд сокамерникам бывшего полковника МВД – непосредственного свидетеля происшествия. Адвокаты просили решение отменить как незаконное и необоснованное.