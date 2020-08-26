Назван первый в истории человек, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Amazon Джефф Безос уже не первый год возглавляет рейтинг Forbes. А сегодня он побил новый рекорд. Безос стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Правда, ненадолго.

В ходе торгов вечером 25 августа его состояние превысило отметку в в $200 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает доходы миллиардеров в реальном времени.

Однако уже к закрытию торгов состояние бизнесмена немного упало и оценивалось в $199,7 млрд. Тем не менее это также является новым рекордом Безоса.

Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии доходы корпорации неуклонно растут - за это время бумаги подорожали более, чем на 55%. А состояние самого Безоса за 12 месяцев увеличилось на $86 млрд.

Как отмечает Forbes, миллиардер мог и раньше побить рекорд, заработав $200 млрд, если бы не развод, который стал самым дорогим в истории. В июле 2019 года Безос развелся с женой Маккензи Скотт после 25 лет брака. Миллиардер отдал бывшей жене четверть своей доли в Amazon, то есть 4% компании. Сейчас ее состояние оценивается в $63,4 млрд.