МиГ-31 выполнил перехват самолета-разведчика Норвегии над Баренцевым морем

Российский самолет вылетел на перехват разведчика в районе Баренцова моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель МиГ-31 Северного флота 26 августа перехватил самолета патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем. Об этом в среду сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», - отметили в Центре, передает ТАСС.

Нарушения границы России норвежским самолетом допущено не было. Российский истребитель выполнил полет в соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства.

После того, как Р-3С Orion был обнаружен российским экипажем, самолет-разведчик Норвегии совершил разворот и удалился от российских государственных границ. Экипаж МиГ-31 после выполнения задания вернулся в место базирования.

Напомним, 13 августа российские радиолокационные системы обнаружили в районе Баренцева моря Р-8А «Посейдон» ВМС США.