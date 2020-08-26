Россия поставит в Казахстан более 2 миллионов доз вакцины от коронавируса

Россия направит в Казахстан более 2 миллионов доз «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация поставит в Казахстан более 2 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что в дальнейшем эти объемы могут увеличиться до 5 миллионов доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз», - сказал Дмитриев, передает ТАСС.

Напомним, что 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Сразу после заявления президента главы нескольких стран выразили желание первыми испробовать на себе новый препарат.

Россия уже получила 20 международных заказов на поставку «Спутник V». В недавнем телефонном разговоре с Александром Лукашенко, Владимир Путин заявил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит вакцину от коронавируса, а белорусы смогут принять участие в третьем этапе испытаний.