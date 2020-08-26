Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии Фото: EAST NEWS

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в среду, 26 августа, пришла на допрос в Следственный комитет Белоруссии.

На допрос она пришла пешком в сопровождении членов президиума оппозиционного совета Знак, Колесникова и Латушко.

- Мы ни в чем не виноваты, мы за мир. Белоруссии нужна помощь мира, в том числе и России, - отметила Светлана Алексиевич перед допросом.

Ранее в этом деле допросили других членов президиума совета Максима Знака и Сергея Дылевского, Лилию Власову.

Как вчера сообщал сайт kp.ru, Светлану Алексиевич вызвали в правоохранительной ведомство на допрос по возбужденному уголовному делу о призывах к захвату власти в республике. Нобелевский лауреат проходит по делу в качестве свидетеля. Дело возбудили по факту создания оппозиционного Координационного совета, помимо Светланы Алексиевич в Следственный комитет также вызвали и других членов президиума совета.