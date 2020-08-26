"Инженерка и социологиня": на Украине узаконили феминитивы

На Украине узаконили феминитивы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Украине официально разрешили использовать феминитивы. Соответствующий документ выпустило министерство развития экономики страны.

В приказе поясняется, что обычно в классификаторе профессий названия должностей приводятся в мужском роде. За исключением разве что тех, что изначально представлены только в женском роде, например, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея.

В новой редакции классификатора формально названия остались такими же. Однако теперь у сотрудниц появилась возможность изменять названия профессий для обозначения женского пола. Так каждая работница может в индивидуальном порядке потребовать, чтобы в официальных документах ее специальность указывали в женском роде

- Например, инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня, - приводят пример составители документа.