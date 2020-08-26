Теперь хулигана ищет полиция Фото: Екатерина СИМОХИНА

В микрорайоне Кузнечики города Подольск водитель квадрацикла открыл стрельбу по детям, играющим во дворе. Юноша несколько раз выстрелил в сторону детворы, а потом попытался скрыться с места происшествия.

Все произошедшее записали камеры видеонаблюдения, установленные во дворе дома. По ним можно восстановить хронологию событий, а заодно и распознать личность стрелка.

На видео молодой человек на квадрацикле заезжает во двор, паркуется у обочины и, не вставая с транспорта, начинает стрелять в сторону детской площадки.

В этот момент на горках играют несколько малышей, которых сопровождал взрослый мужчина. Родитель бросился в погоню за хулиганом, но поймать его не удалось.

Пока информации о пострадавших нет, сообщает телеканал «360». Установить личность стрелка придется полицейским, судя по видео речь идет о довольно юном человеке.