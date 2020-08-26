Омские врачи попросили у «Шарите» доказательства интоксикация Навального

Омская клиника просит «Шарите» предоставить данные, на основании которых была определена интоксикация Навального Фото: REUTERS

Омская клиника попросила немецких коллег из «Шарите» предоставить данные, на основании которых была определена интоксикация блогера Алексея Навального. Об этом во вторник, 26 августа, рассказал главный врач Городской клинической больницы №1 Александр Мураховский.

Врач объяснил, что российские специалисты изначально рассматривали версию об отравлении больного, но не нашли ей доказательств.

- Такой диагноз не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов, - отметил он.

Сегодня медики из омской больницы, которые лечили Алексея Навального, написали открытое письмо, в котором ответили на критику сторонников оппозиционера в адрес российских медиков. Они отметили, что люди, которые не имеют медицинского образования, не должны ставить диагнозы, рассуждать о лечении пациентов и манипулировать информацией.

В письме подчеркивается, что нападки в адрес омских врачей, которые почти двое суток спасали жизнь пациенту, являются хамскими и оскорбительными.

Напомним, что немецкая клиника «Шарите» утверждает, что анализы и исследования Алексея Навального показали его отравление веществами ингибиторами холинэстеразы. Омские медики сообщили, что рассматривали данную версию о диагнозе пациента в первый же день осмотра, однако так и не нашли ей подтверждения.