«Вторая волна будет»: академик РАН рассказал, как поведет себя коронавирус осенью

Как поведет себя коронавирус осенью пока неизвестно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Александрович Пальцев в своем интервью Телеграм-каналу стопкоронавирус.ру рассказал есть ли вероятность возникновения второй волны коронавируса осенью.

«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет. С другой стороны, в популяции достаточно много людей, которые не восприимчивы к коронавирусу, то есть не заболевают, даже если заразились», - сказал Пальцев.

Он напомнил, что все вирусные пандемии протекали в три волны. И каждая последующая была слабее предыдущей, потому как вырабатывался коллективный иммунитет. Он отметил, что когда вирусом переболеет 95 процентов населения, он исчезнет совсем.

Напомним, что ВОЗ объявило о пандемии коронавируса в марте. В целях предотвращения стремительного распространения болезни по планете, главы мировых государств приняли решение закрыть границы и прекратить авиасообщение до стабилизации ситуации. 8 июня Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о прекращении пропускного режима в столицу и послаблении ряда правил, связанных с коронавирусом. Минобразования объявило, что 1 сентября дети возвращаются к традиционной системе обучения. Несмотря на положительную тенденцию, врачи предупредили население о дополнительных мерах безопасности в сезон гриппа и ОРВИ осенью.