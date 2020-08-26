Курс рубля на 26 августа 2020 года: доллар по 76, евро - 89

Евро приблизился к своему максимальному рубежу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый курс рубля на 26 августа предоставила мосбиржа.Так, евро поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта 2020 года, а доллар превысил 76 рублей впервые с апреля 2020 года.

Банк России установил на 27 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5379 рубля, что на 1 рубль 2,5 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 16,6 копейки, до 89,2254 рубля, передает ТАСС.

Ранее специалисты заявляли, что резкий рост валют и снижение российского рубля связанно со снижением нефтяных котировок и востребованностью иностранных валют на международном рынке. Так, многие компании имеющие партнеров за рубежом, активно используют валюту.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне составляет 46 долларов за баррель.

А вот нефть сорта WTI торгуется по 43 доллара за баррель.