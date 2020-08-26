В центре Гамалеи рассказали, как готовиться к вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процессе подготовки к вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, перед ней никакие анализы, в том числе на COVID-19 и антитела, сдавать не нужно.

Однако это не касается пострегистрационных исследований, когда у добровольцев будут брать различные анализы

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», - уточнил Гинцбург.

Также глава центра Гамалеи отметил, что недавно переболевшим коронавирусом перед вакцинацией нужно будет сообщить об этом врачу, который примет решение о необходимости дополнительных анализов.

Напомним, ранее Гинцбург рассказал, как будет проходить третий этап испытаний вакцины. По его словам, на этом этапе добровольцев не будут предварительно госпитализироваться. Все будут «приходить из дома и домой уходить», у них будут брать кровь в первый день испытаний для того, чтобы была точка отсчета, чтобы сравнивать прирост антител.