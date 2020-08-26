Неизвестные «заминировали» десятки роддомов, аэропортов и ТЦ в окрестностях Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 26 августа, поступлю сообщение о «минирование» в Подмосковье всех роддомов, аэропортов, здания судов, а также торговых центров и гипермаркетов, больницы, станции скорой помощи и онкологические центры

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, анонимное сообщение от неизвестного поступило в дежурную часть подмосковного ГУ МВД России.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступила и на территории Москвы, где заявили о «заминированных» 50 объектов

На места выехали специалисты и кинологи.

Напомним, накануне, неизвестный сообщил о «минировании» пяти самолётов в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме, спасатели не стали эвакуировать люди из здания, самолёты проверили кинологи. Сообщение оказалось ложным

Как писал сайт kp.ru, «волна минирований» в России началась в конце ноября прошлого года. За это время по всей стране было эвакуировано более пяти тысяч зданий. Среди них школы, детские сады, торговые центры, вокзалы, станции метро и здании суда, а одно из самых частых мест «минирования» стали аэропорты и самолеты. Все сообщения с угрозами взрыва оказались ложными.