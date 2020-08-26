Вертолет совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи

Вертолёт Robinson. Фото: пресс-служба вертолетного центра Heli Club

Вертолет совершил аварийную посадку в горах в районе Красной поляны в Сочи. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России по городу Сочи, где уточнили, что в результате происшествия есть пострадавшие.

«В горах в районе Красной Поляны произошла аварийная посадка вертолета. Есть пострадавшие», - приводит ТАСС сообщение спасателей.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что аварийную посадку совершил частный вертолет Robinson в районе хребта Аибга МО г-к. Сочи. На борту находилось четыре человека, среди них один пилот и три пассажира. В результате происшествия пострадали два человека.

К месту аварийной посадки направлен вертолет Южного АСЦ МЧС России для эвакуации пострадавших.

Напомним, в начале августа частный вертолет Robinson жестко приземлился на горе Белуха. На воздушном судне в этот момент находились два человека - пилот и пассажир. Тогда обошлось без пострадавших.