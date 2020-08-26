Украина на месяц закрывает въезд в страну для иностранцев

Украина на месяц запрещает въезд для иностранцев Фото: REUTERS

Украина на месяц закрывает выезд в страну для иностранцев. Правительство незалежной приняло такое решение в связи с возросшими темпами распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с распространением коронавируса мы должны защитить наших граждан», - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

Глава украинского правительства сообщил, что запрет для въезда иностранцев и лиц без гражданства начнет действовать с 00:00 субботы, 29 августа и продлиться по 28 сентября.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что введенные ограничения не касается имеющих вид на жительство в стране или обучающихся в украинских вузах, а также иностранных граждан, следующих транзитом, имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, и представителей международных миссий

Кроме того, украинское правительство планирует скорректировать порядок пропуска на КПП с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и на границе с Крымом.

По данным на утро среды, 26 августа, на Украине поступило 1 995 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии в стране выявили более 110 тысяч случаев заражения, 2,3 тысяч летальных исхода, выздоровели 53,4 тысячи пациентов.