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Коронавирус Covid-19

Генетик объяснил случаи повторного заражения коронавирусом

По его словам, такие ситуации бывают крайне редко
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Эксперт объяснил случаи повторного заражения коронавирусом

Эксперт объяснил случаи повторного заражения коронавирусом

Фото: REUTERS

Не успел коронавирус пойти на спад, как отовсюду послышались пугающие заявления о повторном заражении. Такие случае зафиксировали уже и у пациента в Гонконге, и у главы Тувы тоже было подозрение. Медики пока в замешательстве.

- Один раз победив инфекцию, той же самой инфекцией мы почти никогда не заболеем, - утверждает Павел Волчков, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Он подтвердил, что случаи повторного заражения бывают очень редко. Чаще всего это происходит, когда вирус начинает сильно мутировать. Однако с COVID-19 этого пока не произошло. Тогда встает вопрос - как объяснить эти случаи?

- По всей видимости, это те ситуации, когда человека не долечили, и у него все еще осталась эта инфекция. Но, опять же, это скорее, не COVID-19, а последствия этого вируса. Нужно понимать, что вирус никогда не приходит один, он приходит вместе с последующей бактериальной инфекцией, это пневмония, атипичная пневмония, - рассказал Волчков в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее в ВОЗ также прокомментировали факты повторного заражения коронавирусом. По словам специалистов, такие ситуации происходят крайне редко - один случай на более чем 23 миллиона.

Распространение коронавируса в мире