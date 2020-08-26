В Москве родители выкрали дочку из Центра содействия воспитанию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве родители выкрали дочку из Центра содействия воспитания, что на улице Профсоюзной. Девочку поместили в социальное учреждение после того, как многодетную мать временно ограничили в родительских правах.

25 августа женщина пришла проведать семимесячную малышку, вышла с девочкой на прогулку, а потом пропала. Вскоре замдиректора учреждения заметила отсутствие воспитанницы.

На место приехали полицейские, несложные вычисления подсказали, где может быть девочка. Стражи порядка отправились по адресу семейства.

Крошка нашлась в квартире вместе со своим 33-летним отцом.

Девочку вновь забрали в социальный центр, только теперь родителям придется отвечать по уголовной статье. Следственный комитет возбудил уголовное дело за похищение человека, сообщает Пятый канал.