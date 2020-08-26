МЧС: в Москве ожидается дождь с грозой и ветром до 15 м/с

В Москве объявлен желтый уровень опасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильных порывах ветра до 15 м/с в Москве и по области до вечера среды 26 августа.

«В ближайший час и до 21:00 мск 26 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра до 12-15 метров в секунду», - заявили в подмосковном главке МЧС.

Спасатели предупреждают, что при необходимости лучше всего в среду вечером остаться дома. Автомобили припарковать в безопасных местах, в дали от шатких конструкций и деревьев. При необходимости не выезжать в город, а если придется оказаться на дороге, то соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не выпускать без присмотра на улицу детей. Во время грозы избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами, знаками и аварийными постройками.

Ранее синоптики предупреждали приходе в столичный регион дождей. В Москве объявлен желтый уровень опасности.