Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса Фото: REUTERS

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года. Такое решение приняли в среду, 26 августа, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

«Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета», - заявил директор Всемирного экономического форума.

Монк уточнил, что даты проведения новой встречи ВЭФ будут объявлены позднее.

По его словам, решение далось не легко, однако эксперты полагают, что проведение форума в январе 2021 года в безопасной обстановке невозможно.

Как писал сайт kp.ru, на пошедшем в этом году юбилейном, пятидесятом по счету Всемирном экономическом форуме главной стала климатическая повестка. Ведущие экономисты планеты и лидеры стран пришли к выводу, что наиболее острые мировые проблемы меркнут перед климатическими изменениями.