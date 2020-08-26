В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 26 августа, Гидрометцентр России объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с очень сильными дождями. Синоптики прогнозируют, что ливни, представляющие опасность, будут в городе до 21.00.

Жителям столицы рекомендуют не находиться рядом с деревьями и шаткими рекламными конструкциями, а водителям рекомендуют не парковать автомобили в местах с шаткими конструкциями, и соблюдать дистанцию при вождении.

Как писал сайт kp.ru, главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильных порывах ветра до 15 метров в секунду в Москве и по области до вечера среды, 26 августа.

Напомним, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала августа. Температура воздуха в городе опустилась до 8,7 градусов. Однако синоптики обещают, что в выходные в регионе будет чуть теплее.