Минпросвещения сообщило о готовности всех школ к новому учебному году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все российские школы, детсады и колледжи готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня могу доложить: все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы», — сообщил глава Минпросвещения в ходе совещания президента с членами правительства

Кравцов уточнил, что на сегодняшний день свыше 90 тысяч образовательных учреждений по стране завершили необходимую подготовку, а также соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.

Кроме того, по его словам, «подавляющее большинство школ» подключены к скоростному интернету, а к 2022 году совместно с Минкомсвязью подключены будут уже все школы.

Напомним, ранее министр сообщил о смягчении рекомендаций Роспотребнадзора, которые адаптировали специально для учебных заведений. Так, требование, согласно которому в классе могут находиться не более 25 человек, было исключено из списка рекомендаций. Кроме того, школьные линейки пройдут в 75 из 85 регионов России.