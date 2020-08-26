В России вырос средний размер автокредита Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Национальном бюро кредитных историй (НКБИ) проанализировали среднюю сумму автокредита и пришли к выводу, что она увеличилась. Если в июле 2019 года речь шла о 774,9 тысячах рублей, то в июле 2020 - 815,8 тыс. рублей. Прирост за год составил 5,3%.

Регионы, где оформляют самые большие автокредиты:

Москва - 1 197,1 тыс. рублей,

Московская область - 997,5 тыс. рублей,

Санкт-Петербург - 981,7 тыс. рублей,

Ханты-Мансийский АО - 915,4 тыс. рублей,

Краснодарский край - 897,1 тыс. рублей.

Увеличение эксперты объясняют тем, что после снятия ограничений многие решили поменять авто, дилерские центры наверстывают упущенное.

Отдельная статистика по числу выданных кредитов показывает, что в июле этого года было выдано 70 тысяч автокредитов, что на 2 процента больше, чем годом ранее, пишет газета "Известия".

Ранее в крупном кредитном бюро выяснили, на что россияне берут кредиты. По результатам исследований, студенты предпочитают тратить деньги на новые гаджеты и модные средства передвижения, например, электросамокаты. Работающая молодежь в возрасте от 24 до 42 лет предпочитает тратить деньги на ремонт или бытовую технику. Люди постарше берут заем, чтобы помочь детям или совершить крупную покупку — приобрести квартиру или дачу, сообщает телеканал "360".